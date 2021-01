Nouvelle maison de luxe de Balla Gaye 2 : Voici le « Gros » détail qui échappe aux fans

Balla Gaye 2 a très vite tracé son avenir depuis qu’il a fait ses premiers pas dans la lutte sénégalaise.

Après avoir enchainé les victoires, le jeune de Guédiawaye s’est amassé beaucoup d’argent. Un nouveau chapitre de sa vie s’est ouvert et il a su exploiter ses chances. L’ancien Roi des arènes va aussitôt penser à investir et blinder ses arrières avant de prendre de l’âge.

Fils de l’ancien champion de la lutte Double Less, il n’est pas né dans une famille aisée. Un passé difficile devient alors sa source de motivation. Plus fort que jamais, Balla Gaye pense également à l’avenir de ses enfants en s’organisant dans ses dépenses. « Il économisait et savait ce qu’il voulait. La belle maison que vous voyez aux Maristes, il l’a construite brique par brique avec son propre argent gagné dans le sport », révèle un proche du lutteur.