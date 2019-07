Sokhna Amy Mbacké qui a aussi été nommée. Spécialiste en gestion des ressources humaines celle qui fut Directrice de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’Extérieur au ministère des Sénégalais de l’Extérieur est désormais Directrice de l’Administration générale et de l’Equipement au ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat.

Elle va ainsi travailler aux côtés du ministre Dame Diop…