Mamadou Thierno Talla va lancer une nouvelle parution ce 2 juin. Le titre qui vient enrichir le paysage médiatique sénégalais, L’Info, se veut «le quotidien de référence de l’économie», selon un communiqué de presse du promoteur. Ce nouveau bébé du Groupe Toutinfo Médias (Gtim) vient rejoindre le site internet du groupe Toutinfo.net lancé depuis le 1er novembre 2019. «L’Info paraitra du lundi au vendredi avec des informations inédites, des interviews exclusives, des dossiers, des portraits d’hommes et de femmes qui animent la vie économique du Sénégal et du monde. Des experts reconnus animeront également dans L’Info des chroniques régulières», indique la même source qui ajoute que «tous les publics trouveront dans L’Info une approche innovante et crédible de l’information économique par une équipe de professionnels aguerris». Pour mener à bien ce projet, le fondateur du Groupe Toutinfo Médias a choisi Mamadou Sarr comme le directeur de la Rédaction. Ce dernier est membre de la 42e Promotion du Cesti, lit-on. Après avoir marqué de son empreinte plusieurs titres de la presse nationale, Thierno Talla se lance dans un nouveau challenge. M. Talla a fait ses adieux en septembre dernier à L’As, journal qu’il avait créé. Auparavant, il avait présidé aux destinées de l’Observateur et du Populaire.

