Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a pris de nouvelles mesures de réaménagement et de régulation du fonctionnement des lieux de commerce du département, dans ce contexte marqué par la propagation du Coronavirus. C’était à l’issue d’une rencontre d’échanges tenue, ce vendredi, avec les acteurs du secteur, selon un communiqué parcouru par Emedia.sn.D’abord, pour les marchés, il a été, en effet, retenu l’ouverture des commerces de produits alimentaires les lundi, mercredi et vendredi, l’ouverture des autres commerces et activités non alimentaires les mardi, jeudi et la fermeture totale de tous les marchés les samedi et dimanche.S’agissant, par contre, des grandes surfaces, il a été décidé de la limitation de la présence simultanée de clients dans les enceintes. Au cours des débats, les participants ont sollicité la présence de forces de l’ordre pour aider les agents municipaux pour le respect des gestes barrières.

Diaraf Diouf Senegal7 avec Emedia.sn