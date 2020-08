in Sénégal

by

Nouvelles propositions d’Orange : Le Dg de l’Artp explique tout!

GFM – (Dakar) Le Directeur général de L’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Abdoul Ly, a fait face à la presse aujourd’hui pour faire le point sur le traitement de la question des forfaits polémiques d’Orange. Il a dévoilé les nouvelles propositions de l’opérateur leader tout en faisant quelques précisions. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

Nouvelles propositions d’Orange : Le Dg de l’Artp explique tout! was last modified: by