L’affaire de lesbianisme qui a secoué le quartier populaire de Thiaroye est loin de connaître son épilogue. La prévenue Hawa Watt est toujours derrière les barreaux et devra répondre de ses actes. Face aux enquêteurs, elle fait de nouvelles révélations.

Tant devant le délégué de quartier, qu’auprès des autres notables du quartier qui l’avaient convoquée, Hawa avait soutenu qu’elle avait organisée cette expédition punitive pour se faire payer une dette de 54 000 FCFA. Une fausse histoire, car ce n’est qu’après son arrestation par la police de Thiaroye où une plainte avait été déposée par la famille de Coumba Dramé, que Hawa Watt a finalement dévoilé les véritables raisons de cette expédition punitive. Selon le journal lu par Limametti.com, Hawa a finalement révélé la nature exacte de cette relation qu’elle entretient avec Coumba Dramé devant les enquêteurs stupéfaits.

“C‘est mon amante, nous avons partagé le lit plus d’une fois”, lance t-elle de façon crue, avant de poursuivre : “je ne peux tolérer qu’elle me quitte pour se réconcilier avec son époux”, note Limametti.com dans le même journal. Après ses aveux, elle a ainsi été arrêtée, puis déférée au parquet et sera à nouveau jugée ce matin pour acte contre-nature, menaces de m0rt et dommages à la propriété d’autrui. Quelle sera sa ligne de défense ? Va-t-elle se raviser, ou reprendre les mêmes déclarations faites à la police ? Les débats d’audience contradictoires édifieront.