C’est le quatrième joueur du tournoi de l’Adria Tour à être positif

Le numéro un du tennis mondial a été testé positif au Covid-19. Une annonce, faite par le biais d’un communiqué, qui n’est pas si surprenante que cela. En effet, Novak Djokovic est le quatrième joueur qui a participé à l’Adria Tour à avoir été testé positif. La compétition amicale se tenait ces deux dernières semaines en Serbie et en Croatie. Sa tenue avait été vivement critiquée de par le risque sanitaire dû à la pandémie de coronavirus. Novak Djokovic a donc contracté le Covid-19 tout comme Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki. Le numéro un mondial a été testé dimanche et ne présente à ce jour aucun symptôme. Sa femme, Jelena, a également été testée positive. “Quand nous sommes arrivés à Belgrade, nous avons été testés. Mon résultat était positif tout comme celui de Jelena alors que ceux de nos enfants sont négatifs”, indique-t-il dans le communiqué.

Le vainqueur de Wimbledon en 2019 a ensuite pris les devants sur d’éventuelles critiques. “Tout ce que nous avons fait le mois dernier, nous l’avons fait avec notre cœur et de sincères intentions. Notre tournoi voulait réunir et partager un message de solidarité et de compassion à travers notre région”, déclare Novak Djokovic dans le communiqué. “Nous avons organisé le tournoi alors qu’à ce moment-là, le virus était faible, croyant que les conditions pour le recevoir étaient toutes réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent et c’est une réalité avec laquelle nous devons toujours apprendre à vivre”, continue-t-il. Pendant la pandémie de coronavirus, le champion de tennis s’était déjà fait remarquer pour ses propos sur la vaccination. Il s’était opposé à l’idée d’une vaccination obligatoire.

Par Non Stop People TV