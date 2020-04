Tous masqués, les volontaires de la Croix-Rouge départementale de Mbacké ont sacrifié à leur engagement de renoncer au sommeil pour sauver des vies en cette période de couvre-feu où les moyens de locomotion sont inexistants. Des femmes enceintes, dans un tel contexte, risquent à bien des égards, leurs vies et celles de leurs bébés si elles ne trouvent pas de véhicules en mesure de les acheminer vers des structures médicales.

Au moment où certaines d’entre elles s’y attendaient le moins, la croix-rouge est venue les évacuer d’urgence. Parmi elles, il y en a eu qui ont accouché dans les ambulances, aidée par la brave Sokhna Ndiaye. Charmé par ce dévouement à la cause humaine manifesté par ces bonnes volontés, l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a été leur rendre visite, non sans oublier de leur offrir un dîner et de leur promettre un soutien constant. Ce dernier profitera cependant de l’occasion, pour dénoncer la vague de critiques qui s’est récemment abattue sur le ministre Mansour Faye, chargé d’acheminer l’aide alimentaire de l’État vers leurs destinataires. Pour lui, ce débat est nul et non avenu face à l’urgence qu’il y a de mener la guerre au covid-19.