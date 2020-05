Besoin d’un petit coup de boost et envie d’une solution naturelle ? Le ginseng est là pour vous aider. Focus sur une racine dont les bienfaits millénaires sont toujours d’actualité.

Sain et tonifiant, le ginseng était déjà cultivé et utilisé en Corée il y a plus de 2000 ans. Depuis, cette plante aux mille vertus a largement traversé les frontières de la péninsule et fait chaque jour de nouveaux adeptes. Mais pourquoi l’adopter ?

Le ginseng, aux multiples bienfaits

Réduction du stress, apport d’énergie, renforcement du système immunitaire, stimulation de la libido, augmentation de l’endurance, meilleur fonctionnement de la mémoire: le ginseng fait du bien de la tête aux pieds. Autant de bienfaits qu’il doit notamment à sa haute-teneur en saponines, des molécules 100% naturelles présentes dans de très nombreuses plantes. Le ginseng en contient d’ailleurs un type très particulier, les gingénosides, dont le principe actif est plus efficace que ceux des autres familles de saponines.

Mais ce n’est pas tout, entre polyacétylène, polysaccharide et phénol, le ginseng cumule bien d’autres ingrédients bénéfiques pour l’organisme. Bref, on ne l’appelle pas la «racine de la vie» pour rien!

Quel type de ginseng choisir?

Une petite précision tout d’abord: le terme ginseng désigne uniquement les variétés coréennes. Pourquoi? Parce qu’entre un climat idéal, un sol approprié et des techniques de culture et de transformation perfectionnées depuis plusieurs siècles, le ginseng local est le meilleur qui soit. Il affiche d’ailleurs une teneur en saponines 20 à 30% supérieure à celle des autres types de ginseng.

D’ailleurs, n’hésitez pas à opter pour le ginseng rouge, encore plus efficace que le blanc. Cuite à la vapeur et séchée au soleil pour mieux conserver ses principes actifs, sa racine permet de profiter pleinement des vertus thérapeutiques de la plante.

Comment l’intégrer à votre alimentation?

Poudres, capsules, gelées, bonbons, infusions, décoctions (particulièrement efficaces): il existe de nombreuses façons de consommer du ginseng. Il existe même un “red coffee” (café rouge) qui est une combinaison unique de café enrichi de ginseng rouge coréen pur. Vous pouvez d’ailleurs vous initier à la cuisine coréenne et vous lancer dans la préparation d’un samgyetang, une soupe de poulet préparée avec la fameuse racine que les coréens avalent notamment l’été, pour combattre la fatigue et la chaleur. Il existe même, sachez-le, un alcool médicinal baptisé ginseng-Yakju. L’essentiel étant, vous l’aurez compris, de ne plus vous passer de cette racine qui vous veut du bien!

