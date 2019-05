Nyassa : une bande armée installe la terreur auprès des populations

Il y a eu plus de peur que de mal, à Nyassia, plus précisément dans le village de Kaguitte. En effet, d’après la Rfm, un jeune garçon a été attaqué et touché à la main. D’après nos confères, le jeune homme est tombé sur une bande armée, alors qu’il ramassait des noix d’anacarde. Il est présentement admis à l’hôpital régional de Ziguinchor ou il reçoit des soins et sa vie est hors de danger.

Seneweb