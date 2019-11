GALSEN221 – Le groupe Safari est incontestablement le plus influent du paysage musical sénégalais. Avec une carrière gérée de façon minutieuse, les membres dudit groupe avancent pas à pas et elles n’ont très certainement pas fini de nous ambiancer avec leurs chansons. Entre « Mon chocolat » (3,7 millions de vues sur Youtube) et « Faut pas forcer » (2,4 millions de vues), elles ont prouvé à souhait qu’il faudra compter sur eux dans l’avenir. En attendant la sortie d’un nouveau tube, elles donnent de leurs nouvelles à leurs fans avec ces clichés à travers lesquelles nous pouvons les admirer en pleine forme dans un style chic et classe.