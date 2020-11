Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



L’ex-président américain Barack Obama, qui fut au pouvoir de 2009 à 2017, livre dans ses mémoires à paraître mardi, quelques impressions sur ses anciens homologues.

Nicolas Sarkozy y est croqué. « Il bombe le torse comme un petit coq », écrit le 44e président des Etats-Unis à propos de l’ancien chef de l’Etat français, qu’il décrit comme « opportuniste » et « audacieux », selon les courts extraits publiés dans une critique du New York Times rédigée par l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Ce gallinacé est aussi un des symboles de la France.

Evoquant son ancien homologue chinois Hu Jintao, Barack Obama raconte que, lors d’un tête-à-tête, ce dernier lisait des documents de manière si monotone qu’il a failli lui suggérer « de gagner du temps tous les deux en échangeant nos documents et en les lisant à notre guise ».

L’ancien président esquisse aussi de rapides portraits de certains des ténors républicains, à l’image du sénateur Mitch McConnell. « Il faisait plus que compenser son manque de charisme […] par une discipline, une perspicacité et une absence totale d’états d’âme qu’il mettait au service d’une conquête froide du pouvoir », écrit-il.

Trump « diamétralement opposé »

Revenant sur la surprise de 2016, et l’élection de Donald Trump, un homme qui lui est « diamétralement opposé », Barack Obama déplore le piétinement systématique des normes et le rejet d’un socle de faits et de valeurs qui fut longtemps « un acquis » pour les républicains comme les démocrates.

L’ancien président de 59 ans admet que le discours sur « les idéaux » de l’Amérique a parfois du mal à passer dans une période de grandes secousses au sein de la première puissance mondiale.