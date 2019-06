Observation de la lune : Mourchid Ahmed Iyane Thiam sort de sa réserve

Il est d’attaque et ne compte céder le présidium. N’en déplaise à ces pourfendeurs ! Alors que la Commission de concertation sur le croissant lunaire (Cnccl) procède aujourd’hui, à la première observation du croissant lunaire, son président, Mourchid Ahmed Iyane Thiam, confie qu’aucune critique ne peut l’ébranler et qu’il compte rester à son poste jusqu’à son dernier souffle.

D’entrée, Mourchid Ahmed Iyane Thiam, initiateur et président de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Cnccl), annonce la couleur. «Aucune critique ne peut me décourager. Chacun peut dire ce qu’il pense de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Mais moi, en tant patriarche, je n’ai pas le temps de polémiquer. Depuis 1996, tous les chefs religieux sont avec nous et cela nous encourage», a déclaré l’ancien professeur, Iyane Thiam.

Avant de poursuivre : «Je suis l’initiateur de la commission, avec la facilitation de tous les représentants de chefs religieux. Et j’ai procédé aux démarches administratives, l’Etat du Sénégal a reconnu l’existence de la commission. Mieux, j’ai sollicité la Rts pour que nous nous retrouvions dans ses locaux et observer le croissant lunaire. La commission regroupe des représentants des chefs religieux du Sénégal. Nous nous concertons, chaque année, au début et la fin du mois de ramadan afin de proclamer l’apparition du croissant lunaire», explique M. Iyane Thiam, selon qui, la commission n’a pas besoin de la science pour observer le croissant.

«Depuis notre existence, nous nous basons sur ce que Dieu a prédit, à travers des Hadiths du Prophète (Psl). Nous observons le croissant lunaire, le 29 de chaque mois. Maintenant, si le croissant est aperçu, le mois s’arrête au 29e jour. Et au cas contraire, le mois sera complété à 30. Le Prophète est allé jusqu’à dire que si le croissant n’est pas aperçu, parce qu’il y a trop de nuages, il faut également compléter les 30 jours du mois en cours. Et le surlendemain sera le 1er du mois. Donc pour observer le croissant lunaire, nous ne nous basons sur personne», argue-t-il, annonçant que la Commission scrutera le ciel à partir d’aujourd’hui.