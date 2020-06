Un poids lourd du cinéma comique

Carl Reiner est mort lundi 29 juin au soir à son domicile de Beverly Hills de causes naturelles comme l’a indiqué son assistant aux médias américains. Le comédien était âgé de 98 ans. C’est une figure voire une légende de la comédie américaine qui s’éteint. Auteur, producteur, réalisateur et acteur (c’est comme cela qu’il s’était fait connaître du public européen), l’homme a fait parler de lui en réalisant de nombreux sketchs du “Dick Van Dyke Show” (du nom du comédien star de “Mary Poppins”). Grâce à l’émission, il avait reçu quelque neuf Emmy Awards. Il faisait partie de ses premiers comiques du même genre que Mel Brooks, Neil Simon, Woody Allen ou encore Larry Gelbart. Ses interprétations dans la série “Caesar’s Hour” (1954) lui ont apporté un certain succès aux États-Unis. En France, Carl Reiner était surtout connu pour avoir écrit et réalisé plusieurs comédies avec Steve Martin comme “Un vrai schnock” (1979), “L’homme aux deux cerveaux”, “Solo pour deux” ou encore “Les cadavres ne portent pas de costard”.

Pour la jeune génération, l’artiste était surtout connu grâce à son rôle de Saul Bloom dans les films de la saga “Ocean’s Eleven”. Il était le plus vieux membre de ce gang de voleurs aussi chics que malins, spécialisés dans l’usurpation d’identité. Si son dernier film remontait à 2007 en tant qu’acteur dans “Ocean’s Thirteen” justement, il avait repris du service en 2018 pour “Ocean’s 8” (l’adaptation féminine de la saga). En 2019, il avait prêté sa voix au rhinocéros rose Carl pour le film d’animation “Toy Story 4”. Carl Reiner avait épousé en 1943 la chanteuse Estelle Lebost. Le couple, marié pendant 65 ans jusqu’à la mort de la chanteuse en 2008, a eu trois enfants : les réalisateurs Rob et Lucas Reiner ainsi qu’une fille, Sylvia Anne.

