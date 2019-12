L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, avait déposé une caution afin de pouvoir bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Mais, avec sa grâce présidentielle, l’argent déjà collecté a été redistribué à diverses associations caritatives et de solidarité disséminées un peu partout à travers le pays, informe le quotidien Les Échos dans sa parution de ce mardi.Ainsi, sur les 11 594 350 Fcfa collectés, 800 000 ont été offerts à l’Association des femmes vivant avec un handicap, 407 000 à Tout pour l’enfant, 1 304 000 à la Pouponnière de Nianing, 2 395 000 à l’Empire des enfants, 1 700 000 à l’hôpital Albert Royer et 3 338 350 à l’Association des femmes de Grand-Yoff et 1 000 000 au Pionniers.

