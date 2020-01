C’est officiel! Al Ahli tient sont nouveau recru. Le Club Égyptien s’est offert les Services de l’International Sénégalais Aliou Badji.

Un contrat de 4 ans de demi

C’est une nouvelle aventure qui commence Aliou Badji. L’ancien joueur de Casa Sport quitte Rapid Vienne pour Al Ahli. Il s’est engagé pour quatre saisons et demi avec le club Cairote.

Un salaire revu à la hausse

L’ancien attaquant de l’équipe nationale des U20 du Sénégal, finaliste de la CAN de cette catégorie en 2017, va percevoir un salaire annuel plus élevé que les 700.000 dollars (plus de 411 millions de francs CFA) annoncés par les médias égyptiens.

Badji a marqué neuf buts en 34 matches avec le Rapid Wien depuis qu’il s’est joint à eux l’an dernier. Avec Al Ahli, il aura l’occasion de participer à la Coupe du monde des clubs, avec une nouvelle formule en 2021.