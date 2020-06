Amiens SC a lancé son mercato estival avec la signature d’un jeune joueur. Adam Gueddar a officiellement rejoint le club picard en provenance du SM Caen.

Alors que Amiens ne sait pas encore si son futur se trouve en Ligue 1 ou en Ligue 2, le club picard vient de réaliser un très joli coup sur le marché des transferts des jeunes joueurs. Du haut de ses 15 ans, Adam Gueddar était l’un des plus gros espoirs du SM Caen. Il vient cependant de quitter la Normandie pour rejoindre Amiens, et ce alors qu’il est déjà suivi par de nombreuses écuries européennes, en Espagne et en Angleterre notamment. Du fait de son jeune âge, il n’a cependant pas pu signer dans un club étranger pour des raisons administratives.

« L’Amiens SC souhaite la bienvenue à Adam Gueddar qui rejoint le centre de formation amiénois en provenance du SM Caen. Il intégrera les effectifs du centre de formation la saison prochaine », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

Il va donc poursuivre sa profession en France sous les couleurs du club picard. Surclassé au SM Caen où il évoluait déjà avec les U17, Adam Gueddar devra faire ses preuves avec la réserve d’Amiens avant de prétendre à une place au sein de l’équipe A.

Africa Top Sports

