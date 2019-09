Derrière chaque départ il y a une raison, un soubassement,le leader de la génération consciente a quitté sa maison de Production depuis fort longtemps, mais le débat autour des raisons qui l’ont poussée à prendre ses bagages continuent de subsister.

Va-t-on vers le divorce entre le leader de la génération consciente et le label Prince Arts ? En tout cas plusieurs sources concordantes semblent affirmer cette information. Et La situation actuelle depuis du groupe et le départ des ténors de la génération consciente se font sentir.

Snap221 a creusé et découvert que le départ de l’auteur de “Rëkkënte bi “de Prince Art est maintenant officiel.

Une source qui a des connexions à l’intérieur du label, est formelle .Un promoteur événementiel de la place et un célèbre opérateur économique, sont derrière le projet qui a poussé le désormais ex-chanteur du label Prince Art, Pape Diouf, à quitter l’incontournable Ibou Ndour.Tout aurait débuté en Novembre 20108 . Dans tous les cas, les prochains jours pourront édifier encore plus les uns et les autres sur le rôle joué par ce célèbre promoteur événementiel et son ami opérateur économique dans le départ de Pape Diouf

Nous y reviendrons