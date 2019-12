Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur de Naples, ce mercredi, au lendemain de l’éviction de Carlo Ancelotti.

Banc…

Gennaro Gattuso a été officiellement nommé sur le banc de touche de Naples, ce mercredi, au lendemain de l’éviction de Carlo Ancelotti et de la qualification du club en huitièmes de finale de la Ligue des champions après la victoire contre Genk (4-0).

Président…

Le président napolitain, De Laurentiis veut secouer ses joueurs et pour cela, il a décidé de nommer un entraîneur à poigne. Et c’est Gennaro Gattuso qui va reprendre les commandes. « Bienvenue à toi Rino », a confirmé le patron ADL sur son compte Twitter avant que le club confirme quelques instants plus tard.

Objectif…

Selon La Gazzetta dello Sport, Gattuso touchera 750 000 euros au total d’ici juin. S’il parvient à qualifier Naples en Ligue des Champions, son contrat sera automatiquement prolongé de deux ans, avec un salaire d’1,5 millions par an.

