Formé au club, Joseph Lopy a disputé 56 matches de championnat avec le maillot sochalien jusqu’en 2015. Le milieu de terrain franco-sénégalais de 28 ans, qui évoluait à l’US Orléans ces deux dernières saisons, est de retour au club et s’engagera jusqu’en 2023 avec le FCSM après avoir satisfait à la visite médicale d’usage.

Né le 15 mars 1992 à Boutoupa au Sénégal, Joseph Romeric Lopy a débuté dans le célèbre Institut Diambars dès l’âge de 13 ans avant de rallier le centre de formation du FCSM en février 2011. Le milieu de terrain se fait remarquer avec la réserve puis effectue ses débuts dans l’élite le 16 octobre 2011 à Valenciennes. Il dispute la Coupe d’Afrique des Nations avec les U23 sénégalais en décembre 2011 puis s’impose comme titulaire dans le dernier tiers de la saison, sous les ordres d’Éric Hély. Logiquement, le Sénégalais signe en mai 2012 son premier contrat professionnel.

Joseph Lopy, même s’il est gêné par des blessures, dispute 56 matches de championnat (et un but face à l’AS Monaco, pour les débuts d’Hervé Renard sur le banc sochalienne). Le milieu polyvalent, élu « Joueur du mois » de février 2015 par les supporters sochaliens, est en fin de contrat en juin 2015 et se relance avec l’US Boulogne Côte d’Opale en National avant de rejoindre le Clermont Foot en juin 2016.

En Auvergne durant deux saisons, comme ensuite avec l’US Orléans, Joseph Lopy s’impose dans l’entrejeux (56 rencontres puis 74 rencontres) tout en montrant son habilité devant la cage adverse avec 8 buts inscrit pour le CF63 puis 10 avec le maillot orléanais, dont un en Coupe de la Ligue face au PSG… mais aussi deux face au FCSM.

Le Franco-Sénégalais de 28 ans, fan de Steven Gerrard (dont il a souvent porté le numéro 8), après avoir satisfait à la visite médicale d’usage, s’engagera pour trois saisons avec le FCSM à qui il apportera son expérience de 170 matches de Ligue 1 et Ligue 2.

