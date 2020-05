La saignée qu’inflige le groupe E- Media au groupe Futurs Médias continue de plus belle. En effet on apprend que Dj Kalz le grand animateur de Hip Hop a quitté le groupe de Youssou Ndour. Depuis quelques temps on ne l’entendait plus sur les ondes de la radio rfm et King Fm. Pour beaucoup c’était à cause du ramadan. Oh que non. Il se préparait à rejoindre Dj Boub’s en douce. Bon vent à lui dans sa nouvelle destination

