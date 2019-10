Plus que quelques minutes pour vivre la rencontre tant attendue entre le Brésil et le Sénégal. Aliou Cissé a dévoilé son onze de départ pour faire face à la Seleçao de Neymar. Solide Onze capable de créer des problèmes à l’équipe de Tite, Le groupe mis en orbite par Cissé est alléchant et dispose de réels arguments.

Gardien:

Alfred Gomis

Défense

:Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Racine Koly

Milieu:

Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Krépin Diatta

Attaque:

Sadio Mané, Famara Diedhiou, Ismaila Sarr