Récent vainqueur de la Copa America, le Brésil affronte le Sénégal à Singapour ce jeudi. Le premier face à face entre les Lions de la Teranga, vice-champions d’Afrique et le quintuple champion du monde. Tout comme Cissé, Tite a aligné ses meilleurs hommes.

C’est le grand retour de la trêve internationale et de ses matchs amicaux. On retrouve cet après-midi deux nations références à travers leur continent avec le Brésil, récent vainqueur de la Copa America, et le Sénégal, vice-champion d’Afrique après sa défaite face à l’Algérie en finale. Les deux équipes s’affrontent aujourd’hui à 12 h au stade de Singapour.

Composition du Brésil :

Ederson – Daniel Alves (c), Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro – Casemiro, Arthur – Jesus, Coutinho, Neymar – Firmino