Officiel : le Real Madrid s’offre un “lion” pour 48 M€

Le Real Madrid a officialisé ce mercredi le transfert du latéral gauche lyonnais Ferland Mendy pour 48 millions d’euros, plus 5 millions de bonus.

Et une nouvelle recrue pour le Real Madrid ! Après Eder Militão, Luka Jovic et Eden Hazard, le club merengue a officialisé ce mercredi le transfert de l’international français Ferland Mendy. Deux ans après son arrivée à l’OL, ce dernier va signer un contrat de 6 ans au Real, soit jusqu’en 2025, et sera présenté mercredi prochain à partir de 13h.