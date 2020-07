C’est plié dans le championnat de Grèce de première division. Ce mercredi, l’Olympiacos de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba a été couronné sacré champion grâce à sa victoire sur l’OFI Crète.

Leader avec 81 points, l’Olympiacos ne peut plus se faire rattraper au classement. L’AEK Athènes, son poursuivant direct, se trouve à 20 points derrière. Le club de la capitale grecque retrouve donc un titre qu’il n’avait plus remporté depuis 2017 et décroche ainsi le 45e titre de son histoire de 95 ans.

Champion du Sénégal en 2014 et vainqueur de la Coupe du Sénégal la même année avec l’AS Pikine, Pape Abou Cissé remporte tout comme Ousseynou Ba, un premier trophée européen avec ce titre de Champion de Grèce. Une réelle pour les deux compères sénégalais de l’axe central de l’Olympiacos.

