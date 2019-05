Officiel : un international africain met fin à sa carrière de footballeur

Libéré il y a quelques mois de son contrat à l’Olympiakos, Yaya Touré a décidé de raccrocher les crampons et d’épouser une nouvelle carrière d’entraîneur.

Une légende du football africain raccroche les crampons. A 35 ans, le milieu de terrain ivoirien Yaya Touré a décidé d’arrêter sa carrière de joueur, comme l’a révélé son agent de toujours, Dimitri Seluk, au site russe Sport24. Une petite surprise tout de même, puisqu’après son départ de l’Olympiakos en décembre dernier, la presse anglaise avait fait état de sa volonté de rejouer en Premier League.

Souvent nommé pour le Ballon d’Or et élu quatre fois, joueur africain de l’année, Yaya Touré aura eu une riche carrière de joueur. Passé plus jeune par l’AS Monaco, il a notamment joué trois saisons au Barça, mais surtout, huit ans à Manchester City. A son palmarès, il compte notamment, une Ligue des champions avec le Barça et trois titres de champion d’Angleterre avec City, ainsi qu’une Can avec la Côte d’Ivoire en 2015.

Voir l’image sur Twitter

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching. Read here: https://t.co/7nWuYeTlC6 pic.twitter.com/oNOwMqoGlD — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 10 mai 2019