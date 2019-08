Officiel : un nouveau club pour l’international sénégalais Sidy Sarr

Le milieu sénégalais Sidy Sarr vient de signer un contrat de quatre ans avec le club de la Ligue 1 française, Nîmes Olympique. C’est son désormais ancien club, le Châteauroux, qui a officialisé la nouvelle. Le Sénégalais va revêtir le numéro 6 chez les Crocos.

Il est arrivé ce matin, pour signer un contrat de quatre ans avec les Crocos. Le milieu défensif de 23 ans, Sidy Sarr reste sur une saison à 25 matches en Ligue 2, d’abord avec Châteauroux, puis avec le FC Lorient, où il avait été prêté avant la fin du mercato estival 2018. Il avait auparavant évolué à l’AS Dakar Sacré Coeur, au Mbour Petite Côte puis au KV Courtrai, en Belgique.

Aliou Cissé l’avait écarté, mais reconnait ses qualités

Alors qu’ils étaient 25 Lions de la Téranga présélectionnés pour la CAN 2019, deux ont été finalement écartés. Il s’agissait du milieu de terrain Sidy Sarr et l’attaquant de Nancy Santy Ngom. En conférence de presse vendredi, le sélectionneur sénégalais explique ces choix.

« Ce fut difficile comme choix, ils ne déméritaient pas, la différence s’est faite de peu. C’est toujours difficile d’éliminer des joueurs. J’étais joueur, je sais à quel point la Coupe d’Afrique des Nations est importante. Et combien c’est difficile de faire partie d’un groupe de performance de 25 joueurs et de ne plus y être. Mais le football de haut niveau, c’est aussi la concurrence», avait fait savoir Aliou Cissé. Avant de parler de la qualité de Sidy Sarr écarté.

« Sidy est un garçon que je connais et que j’apprécie vraiment. Je lui ai donné sa première sélection. Je reste persuadé qu’il reviendra rapidement en équipe nationale. Ce sont des choix difficiles et compliqués», avait déclaré le coach Cissé pour le compte du nouveau joueur de Nîmes.