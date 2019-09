Le club a licencié l’entraîneur en conflit avec le propriétaire et envisage de nommer Albert Celades comme nouveau technicien.

Marcelino n’est plus l’entraîneur de Valence. Plus tôt dans la journée, les médias espagnols annonçaient que l’entraîneur allait être démis de ses fonctions et c’est désormais choses faites. Le technicien de 54 ans ne sera donc pas présent pour le choc face au FC Barcelone ce week-end. La raison de son éviction ? Des grosses tensions avec le propriétaire du club Che, Peter Lim. Ce dernier a finalement tranché et décidé de tourner la page.

Entraîneur de Valence depuis la saison 2017/2018, Marcelino va être remplacé, selon toute vraisemblance, par l’inexpérimenté Albert Celades. L’ancien milieu de terrain du FC et du Real Madrid qui était l’entraîneur adjoint de Julen Lopetegui du côté de Santiago Bernabeu la saison dernière est pressenti pour prendre la relève du côté de Mestalla. Reste à savoir s’il sera déjà en poste pour le prochain match de Liga ce week-end.