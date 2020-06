Youcef Atal, le latéral droit de l’OGC Nice, est toujours dans le viseur du PSG selon les informations du journal Le Parisien. Pour l’heure, aucune offre n’a été formulée pour le défenseur algérien, mais il reste une cible active à Paris.

Alors que sept joueurs arrivent en fin de contrat dans la capitale, le Paris Saint-Germain commence ses manœuvres pour le prochain mercato et de nombreux noms circulent déjà. Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa notamment arrive en fin de contrat au 30 juin prochain. Et il ne devrait pas y avoir de prolongation. Le PSG cherche du renfort. Au milieu, les priorités sont Sandro Tonali et Thomas Partey. Pour les latéraux, Youcef Atal et Hamari Traoré sont ciblés, mais aussi Alex Telles.

Victime d’une grave blessure à un genou début décembre, Youcef Atal (23 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) garde une excellente cote sur le marché des transferts. Toutefois, le Paris Saint-Germain pourrait se heurter à la réticence de l’OGC Nice, peu enclin à céder l’un de ses meilleurs joueurs cette saison. Ses dirigeants désirent le conserver au moins une année supplémentaire, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023.

Raison pour laquelle les dirigeants parisiens explorent d’autres pistes. Pour le poste de latéral au centre des intérêts du PSG, les noms d’Adam Marusic (Lazio Rome) et Hamari Traoré (Stade Rennais) sont également cités par le quotidien de la capitale. Le Paris SG multiplie les pistes en vue de renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato.

Pour rappel, le champion d’Afrique dispose d’une clause sous seing privé fixée à 70 millions d’euros.

Africa Top Sports

L’article OGC Nice : Le PSG encore hésitant pour Youcef Atal ? est apparu en premier sur Snap221.info.