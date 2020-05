L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) annonçait il y a quelques jours le report des Jeux de 2021. De nouvelles dates sont proposées.

« Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 2022« , lit-on dans un communiqué. L’évenement devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 2021. Mais ces dates coincident avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 en raison du coronavirus.

Une recommandation qui sera doptée très vite. Par ailleurs, la secrétaire générale de l’institution dit non aux rumeurs d’une annulation de lévénement.

« Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier, tout allait bien, nos équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déja commencé le travail et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise Mushikiwabo.

