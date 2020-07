Après avoir évoqué ses envies de départ ces dernières semaines, Amine Gouiri (21 ans) auteur d’un seul petit match cette saison au sein de la formation lyonnaise, semble se rapprocher fortement de la Côte d’Azur et de l’OGC Nice.

Selon le Progrès, un accord entre les deux clubs serait sur le point d’être acté pour un transfert avoisinant les 6 millions d’euros en plus d’éventuels bonus auxquels viendrait s’ajouter un intéressement sur la plus-value d’un potentiel futur transfert. L’international français des moins de 21 ans qui a disputé son premier match avec l’équipe première à 17 ans, aura passé deux saisons sous le maillot des Gones pour seulement neuf apparitions et aucun but inscrit.