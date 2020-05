L’Olympique Lyonnais consacre une grande importance à son centre de formation, qui lui a donné plusieurs joueurs de renom dans les années précédentes. Dans l’optique de révéler de nouveaux talents, le club rhodanien est en discussions avec trois de ses jeunes pour leur faire signer un contrat professionnel. Il s’agit de Pierre Kalulu (19 ans), Djibrail Dib (17 ans) et Florent Da Silva (17 ans).

Ce dernier a néanmoins refusé un premier contrat professionnel d’après RMC Sport. Alors que les discussions sont entamées depuis six mois, l’OL a soumis à l’entourage du jeune milieu de terrain une première proposition écrite, jugée non satisfaisante. Les pourparlers restent cependant ouverts. Florent Da Silva voudrait s’inscrire dans la durée à Lyon et demande des garanties sur sa progression dans les mois à venir.