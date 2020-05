La décision est tombée jeudi dernier, aux alentours de 17 heures. Lors d’un point presse organisé par téléphone, Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de Football Professionnel (LFP), et le directeur général de l’instance, Didier Quillot, ont mis officiellement un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2, faisant donc suite aux déclarations du Premier ministre Édouard Philippe, qui avait pris la parole deux jours plus tôt pour dévoiler le plan de dé-confinement en France.

La suite après cette publicité

Du coup, la LFP a utilisé les quotients pour déterminer les classements, pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Septième du championnat, l’Olympique Lyonnais ne disputera donc pas de coupe d’Europe lors du prochain exercice, à moins que la finale de la Coupe de la Ligue BKT, face au Paris Saint-Germain, ne se joue en août, très certainement à huis clos. Depuis six jours, le président du club rhodanien Jean-Michel Aulas multiplie alors les déclarations, expliquant que cette décision était la mauvaise et trop prématurée, et qu’il y avait certainement une ou plusieurs solutions pour finir les compétitions.

«Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir»

Mais de son côté, l’homme fort des Gones ne compte pas vraiment lâcher l’affaire, alors que le football va bientôt reprendre en Allemagne, certainement le 15 mai. Interrogé par L’Équipe ce mercredi soir, Jean-Michel Aulas a été assez clair. «On est dans un mauvais chemin, ce n’est peut-être pas trop tard pour essayer d’imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique : on avait jusqu’à fin août et peut-être même début septembre pour terminer», a lâché JMA, s’appuyant ensuite sur les possibles pertes financières que subiront les clubs français dans les mois à venir.

Pour le président rhodanien, les instances françaises peuvent tout simplement revenir sur leur décision «jusqu’à ce que je reçoive le procès-verbal du conseil d’administration qui a décidé d’arrêter. Je n’arrive pas à l’avoir depuis le 30 avril, et c’est étrange.» Car pour lui, la décision du gouvernement allemand change tout. «Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Pour tous les gens qui sont raisonnables et qui avaient pour principal argument, pour nous dire d’arrêter, que tous les autres Championnats allaient s’arrêter, une étape très importante a été franchie aujourd’hui.»

FootMercato

L’article OL : Jean-Michel Aulas croit encore à une reprise est apparu en premier sur Snap221.info.