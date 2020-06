Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais est parti une semaine en stage à Evian-les-Bains pour préparer sa fin de saison. Il faut dire que celle-ci s’annonce haletante avec un huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus, mais aussi une finale de Coupe de la Ligue face au PSG le 31 juillet au Stade de France. Des rencontres qui peuvent donner une autre tournure à la saison lyonnaise, après une décevante septième place en Ligue 1. Dans une interview accordée au Progrès , le président du club rhodanien Jean-Michel Aulas a évoqué avec gourmandise cette fin de saison qui s’annonce alléchante pour ses joueurs.

« C’est une chance fantastique de ne jouer que des matches décisifs. On peut être à quatre ou cinq matches d’un grand bonheur. Si les joueurs font preuve de la ténacité, de la volonté, et du courage dont j’ai fait preuve pendant la période de confinement face à ceux qui voulaient nous prendre la possibilité de jouer l’Europe l’an prochain, l’opportunité peut être fantastique. Je leur ai dit qu’avec 30 points en jeu encore, on aurait pu finir 3e, mais nous sommes 7es. Donc, on a maintenant ces rendez-vous pour montrer qu’on est des hommes, des champions. Non seulement, on est en droit de penser qu’on peut mettre en difficulté les meilleurs, mais les meilleurs peuvent aussi penser qu’on va les mettre en difficulté. On doit avoir le mental pour arriver sans complexe, prêts à bondir, avec un effectif renforcé, » a ainsi commenté Aulas. L’Olympique Lyonnais va-t-il s’offrir une fin de saison en apothéose ? Réponse à partir du 31 juillet au Stade de France…