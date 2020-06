La suite après cette publicité

Il n’y a pas que sur la scène médiatique française que Jean-Michel Aulas sait se faire entendre. Le patron de l’Olympique Lyonnais a en effet accordé un entretien à La Gazzetta dello Sport ce mardi. Une interview dans laquelle il évoque, évidemment, le 8e de finale de Ligue des Champions à venir entre son OL et la Juventus, comme l’arrêt de la Ligue 1 ou encore le mercato d’été.

Sur ce sujet, l’homme fort des Gones a d’abord fait le point sur le dossier Houssem Aouar (21 ans), le milieu de terrain international Espoirs tricolore (16 sélections, 4 buts) étant en effet souvent cité comme une des cibles turinoises pour cet été. «Pour plaisanter, j’ai toujours dit que ce serait pas mal de faire affaire avec la Juve, mais je ne pense pas que la Juve soit la priorité d’Aouar», a-t-il révélé avant d’ajouter.

«Si Blaise revoit ses exigences…»

«Et je n’ai jamais reçu d’offre de Turin, sauf pour des joueurs de second plan dont je ne me rappelle plus les noms…», a-t-il précisé. JMA a ensuite répondu à une question concernant un possible regain d’intérêt de l’OL pour Blaise Matuidi (33 ans). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme fort du club rhodanien apprécie le champion du monde 2018 (89 sélections, 9 réalisations).

«Matuidi est un leader positif, qui incarne la technique et l’expérience. Nous avons essayé de le recruter l’été dernier», a-t-il d’abord rappelé avant de poursuivre. «Par les temps qui courent, le mercato sera dur pour tout le monde. Mais si Blaise revoit ses exigences et que la Juve le libère, il pourrait être un renfort formidable pour nous», a-t-il conclu. Le message est passé. Qu’en diront la Juve et son gaucher ?