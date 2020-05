La suite après cette publicité

Cet été, le mercato devrait être assez calme, et ce, pour plusieurs raisons. La première est que les clubs ont souffert financièrement de la crise liée au coronavirus, certains seront même en grandes difficultés, la seconde est que les championnats européens qui ont repris vont s’arrêter très probablement après le 30 juin, date de clôture de l’exercice en cours en France. Invité de France Info ce mercredi matin, Jean-Michel Aulas est très inquiet.

« Non, il sera en mode pause pour une raison évidente. Nous aurons, sur la France, probablement arrêté le championnat, les joueurs ne seront plus visibles. Les clubs qui pourront éventuellement investir seront à l’étranger et leur championnat a été décalé et terminera plus tard. Au 30 juin, il y aura un vrai problème dans les comptes des clubs français. Probablement un manque à gagner de quelques centaines de millions d’euros », a commencé par expliquer le président de l’Olympique Lyonnais à la radio.

« Beaucoup de clubs qui seront en difficulté »

Mais JMA ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a même expliqué en plus quelques mécanismes sur des transferts antérieurs dont les traites vont avoir du mal à être payées. Pour lui, c’est l’un des principaux reproches que l’ont peut faire à la Ligue de football professionnel (LFP) quant à l’arrêt des championnats. Enfin cela, et aussi peut-être que l’OL est septième et ne sera qualifié en coupe d’Europe que s’il bat le Paris SG en finale de la Coupe de France, si cette dernière se joue début août.

« Et à ça, il faudra ajouter sur un plan comptable, les provisions à prendre sur les transferts qui ont été initialisés et qui ont été effectués il y a quelques années et pour lesquels les règlements risquent de ne pas intervenir parce qu’il y aura, je vous l’ai dit, tant sur le plan français que sur le plan européen, beaucoup de clubs qui seront en difficulté. C’est un manque à gagner considérable qui va effectivement déséquilibrer le football français. C’est l’un des reproches les plus véhéments que l’on peut porter par rapport à cet arrêt du championnat français », a-t-il conclu. Ne vous préparez pas à l’habituelle frénésie estivale, celle-ci ne devrait pas avoir lieu cette année.