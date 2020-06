La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, Bruno Guimarães s’est confié lors d’un entretien accordé à Fox Sports au Brésil. L’occasion d’en dire plus sur ses envies pour la suite de sa carrière . «J’ai toujours dit à mes agents que je rêve de jouer en Angleterre, c’est le meilleur championnat du monde, tous les matches sont serrés. Même lorsque le premier joue contre le dernier, on dirait une finale. J’ai la nationalité espagnole et j’aime aussi la Liga et le football espagnol. Ce sont deux championnats dans lesquels j’aimerais évoluer». Il avait ensuite évoqué le Barça. «Il y a juste eu des prises de renseignements, je crois. C’est gratifiant d’être observé. Moi, je veux continuer à jouer. Je suis content d’entendre tout ça. Mais le Barça n’a jamais parlé avec moi. C’est bien de voir son travail reconnu. Je viens juste d’arriver ici à Lyon. Quand il n’y a rien de concret, on travaille avec ce qu’on a. On verra ce qui se passe, j’ai un contrat long ici à Lyon, je suis bien. J’ai d’autres projets c’est sûr, mais j’ai le temps».

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus à Lyon. Arrivé cet hiver, le milieu de terrain s’est rapidement fait une place sur le terrain et dans le coeur des supporters rhodaniens. Mais ces derniers peuvent se rassurer, Bruno Guimarães n’a pas l’intention de bouger. Sur son compte Twitter, son agent, Alexis Malavolta, a fait une petite mise au point. «Il est très heureux à Lyon. Il n’y a pas lieu d’être déçu». Le message est clair !