Une énième internationale tricolore rejoint l’OL. La latérale montpelliéraine Sakina Karchaoui s’est en effet engagée ce mercredi avec le club lyonnais, et ce pour une seule saison. La joueuse aux 33 sélections avec les Bleues, qui n’avait disputé que deux minutes contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2019 en France, va changer de dimension et sans doute remplir un palmarès encore vierge au niveau professionnel.

« Je suis fière de faire partie de cette famille, indique la jeune gauchère, qui arrivait en fin de contrat cet été au MHSC. L’OL est la meilleure équipe au monde. C’était le tournant de ma carrière et j’ai pris la bonne décision. »

« Son envie d’aller vers l’avant correspond à l’OL »

Son arrivée va notamment contribuer à conforter Amel Majri dans son rôle désormais plus avancé sur le terrain. Deux jours après les prolongations inattendues de Dzsenifer Marozsan (jusqu’en 2023) et Sarah Bouhaddi (2024), Lyon ne perd pas de temps sur ce mercato.

« Elle nous offre beaucoup de possibilités, se réjouit son nouvel entraîneur Jean-Luc Vasseur. Sa technique et son envie d’aller vers l’avant correspondent à l’OL. On doit garder notre statut et rester tout en haut. On a un atout supplémentaire avec Sakina. » Ça sera une nouvelle fois loin d’être le seul dans l’armada lyonnaise, qui visera dans deux mois une cinquième Ligue des champions consécutive.

