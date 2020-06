La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais n’oubliera pas cette saison 2019-20. Du limogeage de Sylvinho à l’arrivée de Rudi Garcia, en passant par les graves blessures de plusieurs joueurs (Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde, Oumar Solet) ainsi qu’un jeu et des résultats très moyens, les Gones sont passés par tous les états. Et ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas et ses troupes sont partis en croisade pour essayer de faire en sorte que la saison de Ligue 1, arrêtée définitivement, puisse finalement aller à son terme. Dans tout ce marasme, les pensionnaires du Groupama Stadium ont aussi des raisons d’être heureux. Lors de cet exercice, plusieurs jeunes joueurs formés au club ont pu faire leurs premiers pas au niveau professionnel. On pense à Maxence Caqueret ou encore à Rayan Cherki.

Pour ce dernier, cela est arrivé le 19 octobre 2019. Ce jour-là, l’OL affrontait Dijon en Ligue 1 Conforama. Arrivé quelques jours plus tôt sur le banc lyonnais, Rudi Garcia a décidé de lancer Cherki à la 83e minute. Entré à la place de Maxwel Cornet, il avait été chaleureusement acclamé par les supporters de l’OL, qui attendaient depuis un moment de le voir à l’oeuvre avec les pros. Malgré sa fougue, il n’avait pas réussi à changer le cours du match (0-0, 8 minutes jouées). Après cela, le natif de Lyon a été régulièrement convoqué dans le groupe de Rudi Garcia. Un entraîneur qui croit en lui et qui l’a fait joué à 12 reprises toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui d’inscrire trois buts. Un contre Bourg-Péronnas et deux contre Nantes en Coupe de France.

Cherki ne retient que les moments positifs et a des objectifs élevés

Des souvenirs forcément heureux pour le footballeur né en 2003, qui a tiré le bilan de sa première saison au niveau professionnel lors d’un entretien accordé au site officiel de l’OL. «Je vais retenir uniquement les moments positifs, les moments de joie passés avec mes coéquipiers. C’est le plus important. J’espère que la saison prochaine sera encore plus belle… Je me souviens du match à Nantes. C’est ma prestation la plus aboutie et j’en suis fier. Devenir le plus jeune joueur de l’OL à marquer était un de mes objectifs. Cela restera gravé dans ma tête». Malgré les attentes autour de lui, le jeune homme a su composer avec la pression qu’impose le très haut niveau. «Je la gère plutôt facilement. Ma famille m’aide. Ça reste du football. C’est ce que j’aime le plus faire dans la vie. Je n’ai pas forcément beaucoup de pression. Je m’implique à fond peu importe la catégorie dans laquelle je joue.»

C’est avec cette même assurance et cette envie qu’il a donc découvert la Ligue 1, la Champions League et les coupes nationales. Et le jeune homme n’a pas été surpris que tout cela arrive aussi rapidement pour lui. «Non, j’ai des objectifs très élevés. C’est grâce au travail que j’ai pu faire mes premiers pas en Ligue 1 cette saison. C’est simple de s’intégrer dans un groupe quand tu es jeune. Les coéquipiers t’aident. Je suis proche de Maxence Caqueret et Amine Gouiri car on a joué ensemble en Youth League, mais aussi de Moussa Dembélé, Jason Denayer, Karl Toko Ekambi, Oumar Solet… J’ai été intégré rapidement. Ils m’ont permis de me sentir comme chez moi». A Lyon, Rayan Cherki est déjà chez lui. A lui de faire en sorte de s’installer pour de bon dans l’effectif et dans le onze de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine.