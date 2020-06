Au cours d’un entretien accordé à UOL Esporte , Rafael (29 ans), latéral droit de l’Olympique Lyonnais, a expliqué où il comptait jouer une fois son contrat chez les Gones terminé, en juin 2021. «Si je vais jouer à Botafogo, seul Dieu le sait. C’est mon souhait et celui du club, qui m’a déjà contacté. Il faut juste laisser faire le temps. Est-ce que je me ferme d’autres portes ? Je ne sais pas. En tout cas, c’est ce que je veux, je ne vais pas le nier», a-t-il affirmé avant de poursuivre.

« Il n’y a rien de concret. Ils ne peuvent pas officiellement parler avec moi tant que je suis sous contrat avec Lyon. C’est même interdit, je crois. Ils m’ont simplement demandé quelle était ma situation ici, ce que je voulais faire, si mon intérêt pour le club était réel», a expliqué l’international auriverde (3 capes). Et une fois qu’il aura assouvi son souhait de jouer pour le club carioca, l’ancien de Manchester United est même disposé à y terminer sa carrière. «Si ça se fait et que ça se passe bien, je prendrai même ma retraite là-bas», a-t-il conclu, se disant prêt à faire des efforts pour rentrer au pays et vivre son rêve.