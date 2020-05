Parti de l’Olympique Lyonnais où il exerçait en tant qu’entraîneur des gardiens pour le Dijon FCO, Grégory Coupet a laissé un vide que le club rhodanien va devoir combler. Si Anthony Lopes a poussé pour que ce soit le Stéphanois Fabrice Grange , son équipe semble avoir d’autres idées et trois noms ont été coché comme le révèle L’Equipe . Ainsi, ils sont trois à avoir été auditionnés au cours des dernières heures. Le premier n’est autre que Christophe Lollichon (57 ans). Expérimenté, celui qui a travaillé avec Petr Cech ou encore Thibaut Courtois est en poste à Chelsea depuis 2007 et a un solide CV.

Christophe Revel (41 ans) est le deuxième nom évoqué. Ancien joueur du Stade Rennais et de Vannes avec qui il a atteint la finale de la Coupe de la Ligue en 2009 (défaite 4-0 contre Bordeaux), il a été entraîneur des gardiens à Rennes pendant 8 ans sous les ordres de Frédéric Antonetti, Philippe Montanier, Christian Gourcuff et Rolland Courbis. Passé à Lorient et avec la sélection marocaine, il a lui aussi connu pas mal d’expériences. Enfin, Rémy Vercoutre est le troisième larron. Gardien de l’Olympique Lyonnais entre 2002 et 2014, il a longtemps été la doublure de Grégory Coupet. Peu expérimenté (depuis 2018 à l’Impact Montréal), il a néanmoins l’avantage de connaître le club et Anthony Lopes avec qui il a été en concurrence. Quoi qu’il en soit, le futur entraîneur des gardiens aura une mission bien établie. Aider Anthony Lopes afin d’améliorer son jeu au pied.