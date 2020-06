«C’est un gardien de but international confirmé. Je suis sidéré. C’est le gardien de but le plus surcôté que j’ai vu depuis très, très longtemps.» Roy Keane n’a pas été tendre avec David De Gea ces derniers jours . Coupable de fautes de mains ces derniers temps, le gardien espagnol de 29 ans est dans l’œil du cyclone à Manchester United. Avec en parallèle la montée en puissance de Dean Henderson , actuellement prêté à Sheffield United, De Gea peut craindre pour sa place de titulaire la saison prochaine. Il garde tout de même la confiance de son entraîneur Ole Gunnar Soskjaer.

«David est le meilleur gardien de but au monde, s’enflamme même le coach norvégien en conférence de presse. Il a concédé deux buts lors des sept derniers matches qu’il a joués pour nous (en championnat). Il y a eu deux matches contre Manchester City, Chelsea, bien sûr Tottenham, Everton. Deux buts en sept matches. Il fait de grands arrêts, il gagne des matches pour nous et je pense toujours qu’il est le meilleur gardien de but du monde. David travaille très dur. Il ne fait pas les erreurs que vous voyez maintes et maintes fois. Il travaille constamment dur à l’entraînement et je suis très satisfait de son travail.» C’est ce qu’on appelle une belle marque de soutien.