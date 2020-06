Olivia Ruiz s’est confiée sur son confinement difficile, sa contamination au coronavirus et sa peur du reconfinement, auprès du Journal du Dimanche. La chanteuse de 40 ans, qui sort son premier roman, reste extrêmement vigilante au quotidien.

Olivia Ruiz a peur du “reconfinement”

a passédans une station balnéaire, et pas loin de ses parents qui habitent à Marseillette. Toutefois, la chanteuse de 40 ans ne leur a pas rendu visite car elle pense avoir étés. “Il était hors de question que je les mette en danger“, a-t-elle expliqué au Journal du Dimanche. Olivia Ruiz a raconté sess et les journées difficiles qu’elle a vécues : “C’est comme une. Pendant une dizaine de jours, j’étais dans un état d’épuisement, avec les symptômes : j’ai attribué ça au Covid-19 sans être diagnostiquée. Mon médecin m’a dit de guetter mon essoufflement, mais ça n’a pas dégénéré.“.

Pendant le confinement et sa période de maladie, elle a dû continuer à s’occuper de son fils Nino, âgé de 4 ans et demi, et est finalement parvenue à s’en sortir. “A Paris, je crains un reconfinement. Je reste complètement sur mes gardes. Là, où je me suis installée avec mon fils, on est en zone verte. Quand j’ai vu la carte pour la première fois, il y a une petite partie de l’angoisse qui s’est envolée. On est dans un tout petit nid, un appartement dans une modeste station balnéaire pas hype avec beaucoup de retraités“, a précisé l’interprète de La Femme Chocolat.

Depuis, elle a rendu visite à ses parents tout en respectant la distanciation sociale et les gestes barrière “à 200 %“. Ce qui lui manque ? “Toucher les gens, sentir leur odeur, leur grain de peau, leur chaleur“.

Olivia Ruiz : “Je ne sentais pas le danger venir”

Si elle se sent aujourd’hui soulagée de l’accalmie apparente, l’ancienne amie de Jenifer reste totalement prudente. Elle s’en veut de ne pas avoir été assez vigilante au début de la crise du coronavirus. “J’ai pris le métro quatre fois par jour dans la ­semaine précédant le confinement, ne sentant pas le danger venir. D’autant qu’on nous encourageait à aller voter… Quand on craint la mort, on ­n’envoie pas les gens voter. C’est ça qui m’a empêchée d’avoir la bonne perception de ce qui était en train de se passer“, a-t-elle raconté, toujours au Journal du Dimanche.

Son Le confinement a également mis en parenthèse l’un de ses projets. Olivia Ruiz comptait sortir son premier roman, intitulé La ­Commode aux tiroirs de couleurs. L’ouvrage, publié aux éditions JC Lattès, sera finalement disponible le 3 juin, soit deux mois après la date de sortie prévue initialement.

Tout vient à point à qui sait attendre… Mais Olivia Ruiz a également dû repousser sa tournée de spectacles de promotion. Elle souhaitait se produire sur scène pour chanter ses succès et lire des extraits de son roman. Pour l’instant, ce n’est plus d’actualité.