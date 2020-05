Olivia Ruiz n’a pas perdu sa fibre d’électron libre et elle le rappelle si besoin ! En 2001, cette artiste singulière participait à la première édition de la “Star Academy” où elle se hissait jusqu’en demi-finale. Mais si l’interprète de “La femme chocolat” assume sa participation au télé-crochet de TF1, l’ex compagne de Mathias Malzieu n’a jamais caché avoir eu quelques désaccords et regrets quant au déroulement du programme qui va bientôt faire retour.

Dans un entretien accordé au Parisien, celle qui va sortir à 40 ans son premier roman baptisé “La Commode au tiroirs de couleurs” rapporte que les chansons à interpréter lors des primes étaient rarement à son goût et se souvient non sans amertume du choix des habits qu’elle a parfois eu du mal à assumer : “C’est tout le paradoxe car quand j’y pense, j’ai mal pour la jeune fille que j’étais, à qui on faisait mettre des minijupes.” déplore-t-elle. Un traumatisme qui l’a suivie jusqu’a sa sortie du château puisqu’elle affirme ne plus avoir porté de robes pendant des mois ! “Je ne veux pas montrer mon cul, je veux juste qu’on m’écoute”, clame-t-elle. Voilà qui a le mérite d’être clair !

