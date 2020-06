En attente de sa convocation devant les prud’hommes (le 9 septembre prochain) après son licenciement pour faute grave du club d’Angers, Olivier Pickeu prépare activement sa défense et la suite à donner à sa carrière de directeur sportif. Son nom a même été associé ces dernières semaines à l’Olympique de Marseille et à l’AS Monaco, tous les deux à la recherche d’un profil à ce poste si particulier. Depuis, le club du Rocher a trouvé la personne idoine avec l’Anglais Paul Mitchell . Pour Marseille, le poste est toujours vacant depuis le départ d’Andoni Zubizarreta et malgré les rumeurs, Pickeu dément toutes les informations sorties récemment et notamment que s’il venait sur la Canebière, ça serait avec Axel Lablatinière

«J’ai fait un démenti (pour l’OM). Je n’ai pas rencontré le président. Et si d’aventure j’étais en contact avec l’OM, ce n’est pas moi qui dirais quoi que ce soit. (…) Monaco, c’est une histoire d’amour qui ne date pas d’aujourd’hui. Cela fait plusieurs années qu’il y a des contacts, mais ce n’était pas le bon timing. (…) Je suis en pleine réflexion. À l’heure actuelle, je n’ai pas fait mon choix mais je me sens prêt. Je ne me pose pas la question de savoir où je serai mais plutôt avec qui», explique Pickeu dans un entretien accordé à L’Equipe ce lundi.