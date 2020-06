La suite après cette publicité

C’est reparti ! Après quelques semaines de tranquillité, suite à un premier feuilleton mêlant Zubizarreta, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, c’est à nouveau le feu du côté de l’Orange Vélodrome. Mais cette fois, ce pourrait être pour, du moins d’un point de vue des supporters, une bonne raison. Mourad Boudjellal, qu’on ne présente plus, serait ainsi porteur d’une offre colossale (pouvant monter jusqu’à 800 M€) pour le rachat du club phocéen, avec des fonds provenant du Moyen-Orient.

Mais dans le même temps, les responsables du secteur sportif du deuxième de cette dernière édition de Ligue 1 doivent tout de même penser au prochain exercice et travailler sur l’effectif qui sera mis à disposition du coach portugais. Et alors que l’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de son head of football, avec l’Espagnol Pablo Longoria comme dernier candidat crédible comme nous vous l’expliquions sur Foot Mercato, Villas-Boas a dressé une liste de quinze joueurs intéressants pour son équipe.

Villas-Boas sait ce qu’il veut

C’est ce que dévoile le quotidien l’Equipe ce samedi. Au cours d’une conférence vidéo avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, un plan pour le mercato aurait ainsi été dressé, et le tacticien lusitanien, qui a fait savoir les quatre postes qu’il souhaite renforcer (défenseur central, latéral gauche, milieu axial et attaquant), a ainsi dévoilé à ses dirigeants quinze joueurs qui l’intéressent.

Si l’intégralité de la liste n’a pas fuité, le journal confirme nos informations exclusives concernant l’intérêt marseillais pour Michaël Cuisance, le milieu de terrain français du Bayern Munich. Le journal rajoute que Pape Gueye (Le Havre) est aussi présent dans cette shopping-list, même si sa situation administrative est assez floue puisque Watford a déjà officialisé sa signature et que son contrat a été enregistré auprès des autorités du foot anglais. Le média évoque également les noms d’Enzo Le Fée, le milieu de terrain de Lorient, ainsi que le latéral gauche du TFC Mathieu Gonçalves. Mais AVB le sait sûrement : à moins que le rachat du club se concrétise très vite, ses dirigeants vont devoir composer avec des moyens limités pour le prochain marché des transferts.