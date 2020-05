La suite après cette publicité

Et si André Villa-Boas décidait de rester finalement à l’OM ? La rumeur enfle depuis quelques heures sur la Canebière. Hier, l’agent de l’entraîneur envoyait une première indication dans le JDD . « André attend l’offre de prolongation. » Un peu plus tôt dans la journée, c’est Téléfoot qui y allait de son information en révélant que le départ du Portugais n’avait rien d’acté . Un entretien avec Frank McCourt aurait changé la donne, tout comme l’amour des supporters marseillais à leur coach et le soutien du vestiaire.

Encore faut-il qu’il soit prolongé. Et c’est là que la dernière nouvelle en date fait son entrée sur la scène. D’après La Provence, une prolongation est arrivée entre les mains d’André Villas-Boas ce lundi. Il s’agit d’un bail d’une saison supplémentaire (jusqu’en juin 2022) aux mêmes conditions salariales, alors même que l’entraîneur a réussi à qualifier l’OM en Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013, fruit d’un excellent exercice de Ligue 1 bouclé après 28e journées à la seconde place.

Cependant, il s’agit de rester calme. Rien ne dit encore que le technicien va accepter cette proposition, surtout face au contexte actuel. Déjà tendu depuis la fin de l’hiver, le climat s’est encore détérioré sur la Commanderie et dans les bureaux du club entre le coach et la direction ces derniers jours. Le choix de se séparer d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, est très mal perçu par le Portugais. Il a même lié son avenir à celui de son ami espagnol. Les prochaines heures devraient donner quelques indications sur la suite des événements.