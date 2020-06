PUBLICITÉ

« Dimitri Payet va prolonger 2 années avec nous, jusqu’en 2024, et au-delà s’insérer dans un projet de reconversion individualisé qui l’amènera à devenir un cadre majeur sportif de l’OM. » Jacques-Henri Eyraud manie avec une facilité déconcertante l’art du contre-pied. Alors que les rumeurs les plus folles circulent sur un potentiel rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens, le président olympien a donc officialisé la prolongation surprise de son capitaine. Dimitri Payet (33 ans) est donc désormais sous contrat avec les Olympiens jusqu’en juin 2024 et effectuera sa reconversion au sein du club phocéen. Mais l’officialisation de ce nouveau bail s’est accompagnée de précisions sur les futurs émoluments de Payet. Une première inédite en conférence de presse. « Il a fait des efforts considérables. Il a accepté de diviser son salaire par 2 pour la saison 20-21, de 33% pour la saison 21-22. Pour les 2 années qui suivent, il a accepté une baisse de 40 à 60%, il a renoncé à ses primes de qualifications européennes, et une très grande partie de sa rémunération (lors de ses deux nouvelles années de contrat, ndlr) ne sera garantie que s’il est titulaire », dévoile ainsi Eyraud.

Un geste fort qui souligne l’attachement du principal protagoniste à l’Olympique de Marseille. Une baisse significative de ses émoluments qui fait taire au passage ses détracteurs. Ces derniers n’avaient pas hésité à fustiger l’attitude de Payet qui avait refusé pendant le confinement de baisser son salaire. Visiblement très heureux de cette prolongation, la star du jour a expliqué les raisons qui l’ont poussé à effectuer ce choix. « Cela a commencé à germer dans mon esprit quand le président a dit que les joueurs devaient faire des efforts, qui mieux que moi pouvait faire ces efforts. Je voulais continuer mon histoire avec l’OM, dans le but de faire grandir l’institution, cela a été l’aboutissement d’une discussion très facile car les deux parties voulaient que le club continue de grandir. Je voulais remercier le coach pour tout ce qu’il a fait pour moi. En ce qui concerne les salaires pendant le confinement, j’assume ce que j’ai fait. Je ne pouvais pas le faire à l’instant T pour des raisons personnelles mais je voulais faire quelque chose de plus concret et symbolique, cela a plus d’impact je pense ce qui est fait aujourd’hui. C’est un événement important pour moi, je voulais rendre au club ce qu’il m’a donné », a d’abord commenté l’ancien joueur de West Ham.

Dimitri Payet voulait marquer le coup

Avant de se justifier sur son choix de ne pas réduire ses émoluments pendant le confinement comme réclamé par son président à maintes reprises. « Pour rentrer dans le détail, j’ai trois entreprises, j’en ai fermé une et j’essaye d’en sauver une autre. Cela n’engage que moi, j’assume entièrement ce qui s’est passé. J’ai toujours dit que si j’étais revenu ici, c’était aussi pour ma famille, qui se sent bien ici. Je savais qu’il fallait faire des efforts, mais c’est venu avant tout ça. Il faut s’adapter à la situation du club, je peux vous dire que le patron au-dessus, il a injecté beaucoup d’argent, notamment pour la fondation. Mes fils en font partis et je sais ce qui se passe », confie le capitaine olympien. Outre la volonté de poursuivre l’aventure dans son club de cœur, l’international français n’a pas occulté tout le chemin parcouru sur le plan sportif depuis son retour dans la cité phocéenne. Un élément supplémentaire qui l’a convaincu au moment de prolonger.

« Depuis que je suis arrivé, on a fait une finale de coupe d’Europe, on est qualifiés en Ligue des champions, on a souvent été dans les cinq premiers, le club avance, on ne peut pas le nier. » Une décision prise en toute intimité, puisque ses partenaires n’étaient même pas au courant des démarches entreprises par leur capitaine. « Je n’ai pas prévenu mes coéquipiers, je ne voulais pas qu’il y ait de fuite, c’est un miracle qu’il n’y en ait pas eu. C’est pour ça que j’ai insisté pour que le président dévoile les dessous de ce contrat. C’est moi qui suis allé voir le président pour lui proposer ça, c’est ma carrière aussi, je voulais surtout que mes partenaires sachent que j’ai fait cela car j’aime le club, mais il ne faut pas croire que j’ai eu deux ans de plus parce que j’ai baissé mon salaire. C’est à moi d’aller chercher les choses, je suis un compétiteur », lâche le numéro dix marseillais. Au sujet de sa future reconversion, Dimitri Payet semble ne pas encore se projeter et souhaite encore vivre de belles années sur le pré. L’idylle entre L’Olympique de Marseille et Dimitri Payet prend donc une nouvelle tournure à partir d’aujourd’hui…

