Jacques-Henri Eyraud était présent en conférence de presse ce samedi. Moment choisi pour annoncer que l’Olympique de Marseille n’est pas vendre, douchant ainsi les espoirs de Mourad Boudjellal. Mais l’événement du jour était tout autre au centre Robert Louis-Dreyfus. Nouvelle cette fois inattendue lors de ce point presse, la prolongation de Dimitri Payet (33 ans). Une extension de deux ans qui le lie ainsi à son club de cœur jusqu’en 2024.

« Cet événement, Dimitri Payet l’a voulu. Il est venu à ma rencontre pour être marseillais à vie. Il souhaitait terminer sa carrière ici et avoir un projet de reconversion au sein du club. On a démarré nos discussions et Dimitri Payet va prolonger jusqu’en 2024 », s’est réjoui le président de l’Olympique de Marseille. Une très bonne nouvelle pour le club et ses supporters. JHE a également fait savoir que le patron du secteur offensif marseillais « a accepté de diviser son salaire par 2 pour la saison 20-21, de 30% pour la saison 21-22. Pour les 2 années qui suivent il a accepté une baisse de 40 à 60% , il a renoncé à ses primes de qualifications européennes, et une très grande partie de sa rémunération ne sera garantie que s’il est titulaire ».