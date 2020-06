La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines maintenant, l’Olympique de Marseille vit des moments troubles. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club, depuis 2016, a annoncé son départ, faisant ainsi planer le doute sur l’avenir d’André Villas-Boas, visiblement très attaché à son ex-dirigeant. Finalement, le Portugais a décidé de rester et l’OM se cherche deux hommes forts, une sorte de directeur sportif et un autre homme censé s’occuper de la marque OM, même si ce n’est pas le plus clair.

S’il est bien un homme qui est dans l’oeil du cyclone, c’est le président, Jacques-Henri Eyraud. Les supporters ont du mal avec son attitude et avec ses sorties médiatiques. L’ancien de Disney n’aurait d’ailleurs pas été convié à l’entretien d’Olivier Pickeu. Raillé pour sa tribune dans LinkedIn, JHE s’est justifié d’à peu près tout dans France Football. « LinkedIN est un réseau qui réunit des professionnels, où on discute de la transformation des organisations. (…) À partir du moment où la chasse aux talents est un objectif prioritaire d’un club de football, il me semble logique de m’exprimer là où se trouvent les talents qui peuvent correspondre. Résultat : cette tribune a été vue plus de 50 000 fois en quelques jours, par une population très ciblée sur un thème très organisationnel et structurel », a-t-il expliqué.

« Tout le monde le sait, j’ai un tropisme pour la culture américaine »

Il a aussi précisé des choses importantes. L’OM cherchait donc un « head of football » et « head of business ». Le malentendu est arrivé et finalement le premier poste sera bien occupé par un homme qui vient du football tandis que le second sera probablement issu du marketing et de la finance. Mais ce qui a posé problème aussi, c’est aussi sa manière de s’exprimer, utilisant de nombreux termes anglophones, qui l’éloigne très probablement de tous les amoureux de football en France.

« Tout le monde le sait, j’ai un tropisme pour la culture américaine, j’y ai étudié, fait une bonne partie de ma vie professionnelle. Donc, c’est vrai que cela peut se retrouver dans mon langage », a-t-il ainsi expliqué de manière assez surprenante, sans réellement faire de mea culpa. On n’est pas certain que les propos du président de l’OM arrêteront les supporters de vouloir son départ et encore moins que ses explications soient réellement comprises…